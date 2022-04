Una excuidadora d'una residència d'ancians de Terrassa (Vallès Occidental) ha pactat una pena d'any i mig de presó per vexar una anciana discapacitada, mentre una companya la gravava al mòbil i difonia a Instagram el vídeo, que en plena pandèmia es va convertir en viral.

En l'escrit de conformitat, a què ha tingut accés Efe, l'excuidadora accepta ser condemnada per un delicte contra la integritat moral i un altre de descobriment de secrets, un pacte que és fruit del procés de mediació al que va ser derivada, en el que va indemnitzar la víctima amb 3.000 euros pels danys morals causats.

L'acusada, que també s'avé a pagar una multa de 1.620 euros, haurà de ratificar ara davant el jutge l'acord assolit amb la Fiscalia i l'acusació particular exercida per les filles de l'anciana -de 91 anys i amb una deterioració cognitiva moderada-greu i una dependència severa-, després del que serà condemnada en ferm.

També l'excuidadora que va gravar i va difondre el vídeo de les vexacions va ser derivada a un procés de mediació a la jurisdicció de menors, atès que quan van succeir els fets no havia complert els 18 anys, el que ha finalitzat amb èxit sense que se li hagi imposat cap mesura penal.

El cas va ocórrer el 13 d'agost del 2020 al centre Mossèn Homs de Terrassa, en plena pandèmia de coronavirus i quan la sensibilitat social per la situació dels ancians confinats en residències era màxima, el que va motivar que la Fiscalia Superior de Catalunya anunciés immediatament que obria una investigació per aclarir el succeït.

Mireu i feu-lo rular, si us plau. No cal comentaris. Només escoltar lo que li diu a la iaia que està al llit. Quin fàstic, senyor.

A un geriàtric de Terrassa. De @Bcnlegendz pic.twitter.com/w9mTmrxrIX — naxoxan (@naxoxan) 24 de agosto de 2020

L'acusada, segons sosté l'escrit de conformitat, es va posar d'acord amb l'altra cuidadora menor d'edat amb la finalitat d'"humiliar" l'anciana, així com "menyscabar la seva dignitat i vulnerar la seva intimitat".

Així, mentre la menor utilitzava el seu telèfon mòbil per gravar l'escena, l'acusada donava menjar a l'anciana i li subministrava la seva medicació "utilitzant expressions greument vexatòries" contra ella, com "Elisa, que comas, venga, abre la puta boca ya, hombre, vieja cascarrabias".

"Elisa, ¡la pastilla!, ¿No entiendes que te la tienes que tomar? Mira, no te la tomes, si te duelen los pies y la cabeza te vas a joder, hombre ya la puta pastilla", agregava l'acusada, que en diverses ocasions es va dirigir a la càmera, entre els riures de la seva companya, amb comentaris com: "No soy así, es que me saca de quicio".

Per rebaixar la condemna a l'acusada, que s'exposava a penes de fins a cinc anys de presó, l'acord reconeix l'atenuant molt qualificat de reparació del dany, per haver indemnitzat la víctima.

Arran de la polèmica per la difusió del vídeo, les dues cuidadores de la residència van renunciar a la seva ocupació, sense que fos necessari acomiadar-les, i l'autora de l'enregistrament va penjar al seu compte d'Instagram un vídeo per demanar disculpes.