El tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, ha explicat que la propietària del bar que ha explotat al carrer València està ingressada en estat greu sota custòdia policial. En declaracions als mitjans, Batlle ha indicat que aquest bar generava molèsties als veïns i per això el districte i la Guàrdia Urbana l'havien intentat precintar divendres, però s'havien trobat que ja estava tancat quan van arribar. Víctor Molinet, cap de guàrdia de Bombers de Barcelona, ha explicat que ha calgut desallotjar 8 finques per l'explosió i els diversos conats d'incendi que ha provocat. Tots els veïns han tornat a casa seva excepte els de la finca de València número 73 i dos pisos del número 90 de l'avinguda Roma. En total són 22 persones.

De fet, en el cas de la del carrer València, el desallotjament durarà més temps, ja que s'han detectat danys estructurals en una paret de càrrega de la finca que impedeix que els veïns puguin accedir als seus immobles. Molinet ha apuntat que el Centre d'Urgències i Emergències Socials (CUESB) de Barcelona s'està fent càrrec de reallotjar-los temporalment a un altre lloc fins que puguin tornar a casa seva. Sobre l'origen del foc, Molinet ha matisat que tant els Mossos d'Esquadra com ells estan investigant les possibles causes, ja que ara com ara l'únic que saben amb certesa és que la deflagració s'ha originat en bar situat als baixos.

La Iliana, que viu al segon pis del número 73 i és la presidenta de la comunitat de veïns, ha relatat que quan ha sentit el soroll de l'explosió ha sortit al balcó i ha vist molt de fum. Amb les seves filles i el gat han optat per pujar juntament amb alguns veïns més cap al terrat, mentre que alguns s'han quedat als balcons i algú ha saltat a l'edifici del costat. «Les flames i el foc pujaven per tota la galeria per la part del darrere i se sentia la calor, estàvem negres de cendres i fum», ha comentat. Des del terrat, han esperat que arribessin els bombers i apaguessin el foc i, finalment, han baixat caminant per l'escala. Ara, ha lamentat, no saben com està l'edifici ni tampoc què s'ha cremat. Aquesta veïna ha destacat que quan han vist el fum i han sentit els sorolls han pensat que la dona que duia el bar l'havia fet explotar. «Ja teníem una mica la previsió o idea que podia passar perquè ja havia amenaçat en alguns moments que cremaria el bar», ha admès.

La dona que regentava el bar acumulava queixes

Batlle ha apuntat que l'activitat del bar havia generat molèsties entre els veïns, que havien trucat per queixar-se. És per aquest motiu que s'havia intentat fer un precinte, aquest mateix divendres, però quan els tècnics van arribar, el bar ja no estava funcionant. Per la seva banda, la inspectora Noèlia López, sotscap de la unitat territorial de l'Eixample, ha assegurat als mitjans de comunicació que havien rebut alguna trucada per queixes relacionades amb el local.

De fet, la Iliana mateix ha comentat que la noia va agafar el bar fa quatre o cinc mesos i des de llavors va tenir problemes amb la gent que venia a consumir. «Va començar a fer fora a tothom, no tenia l'actitud d'aixecar un bar i servir», ha assegurat. Ella mateixa va ser una de les expulsades. Davant d'això, va acudir als Mossos per denunciar-ho, però no va poder-ho formalitzar. Per contra, sí que va acudir-hi la Guàrdia Urbana, que va informar els veïns que la noia necessitava suport dels serveis socials i calia fer una inspecció sanitària.

La propietària del bar, ferida greu, està ingressada a l'Hospital Vall d'Hebron, a l'espera que pugui ser interrogada pels Mossos d'Esquadra. Els Bombers de Barcelona l'han trobat ferida al carrer quan han arribat de matinada després de rebre l'avís a les 3.50 hores. A més, hi ha tres persones més ferides, dues en estat menys greu i una darrera en estat lleu. Segons Batlle, no es tem per la vida de cap dels ferits.