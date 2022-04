Agents de la Policia Nacional pertanyents a la Comissaria de Mieres (Astúries) van detenir el 8 d'abril a un home quan es trobava realitzant lliuraments de cocaïna i altres substàncies estupefaents en zones d'oci de la localitat, segons explica La Nueva España, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Segons van explicar des de la Policia, el dispositiu de vigilància desenvolupat per la Policia Nacional "va donar com a resultat la recopilació de les proves necessàries, en ser observat realitzant lliuraments per diversos llocs de la ciutat, així com la intervenció de diverses substàncies estupefaents prèvies a la seva detenció".

El detingut, segons fonts de la recerca comptava amb una clientela fixa, "desplaçant-se en el seu vehicle particular per a fer els lliuraments". Era una espècie de "Telecoca", droga a domicili. També comptava amb una altra clientela més ocasional que freqüentava un conegut establiment hostaler de la localitat, el qual utilitzava per a lliurar les dosis que tenia preparades.

En el moment de la seva detenció se li van intervenir diverses paperines de cocaïna, Diazepam i Alprazolam, així com els diners provinents de les vendes d'aquestes substàncies, 565 euros, diners que guardava en la guantera del vehicle, sent aquest igualment intervingut "en ser considerat un útil necessari per a la seva distribució". Va ser enviat al dipòsit Municipal a la disposició de l'Autoritat Judicial.

El detingut va ser posat a la disposició del Jutge de guàrdia el dia 9 d'abril. Va ser posat en llibertat amb càrrecs, amb l'obligació de comparèixer periòdicament en els Jutjats de Mieres i de comunicar els seus canvis de domicili.