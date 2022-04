Un incendi de matinada que ha afectat vuit edificis de l'Eixample de Barcelona, al carrer de València al costat de l'avinguda de Roma, ha deixat cinc ferits, entre ells, una dona que està en estat greu i es manté ingressada a l'hospital de la Vall d'Hebron. Hi han treballat 13 dotacions de bombers. Els serveis d'emergència han atès in situ una trentena de persones. Els Bombers han controlat el foc a primera hora del matí d'aquest dimarts. L'incendi ha obligat a desallotjar diversos edificis, per on s'han propagat les flames, que podrien haver-se originat en uns baixos del carrer de València, 76, a la cuina d'un bar. Els Mossos ho estan investigant.

L'edifici de l'avinguda de Roma, 90, també ha quedat bastant afectat per la propagació de les flames, avivades pel vent que hi havia en aquell moment, les 4.00 hores. Sembla que també hi ha hagut una explosió, segons han explicat diversos veïns, per la qual cosa les flames s'han propagat per l'interior de la finca del carrer de València. El sinistre ha obligat a tallar el trànsit a la zona. Les imatges que circulen per les xarxes són espectaculars: Moments esgarrifants incendi a Barcelona entre carrer valencia i avinguda roma. Explosió i molta flama i fum. Espero que tothom estigui bé…. Molt de vent i propagació ràpida. Bombers treballant-hi ja @324cat pic.twitter.com/7uoimnnFX0 — Robert Diez (@robertdiezjr) 12 de abril de 2022