La Guàrdia Civil, en una operació conjunta amb la Policia Foral de Navarra, ha desmantellat la plantació més gran d'Europa de cànem, cànnabis sativa, destinat al tràfic de drogues. L'operació ha permès detenir a tres persones a Navarra i s'ha investigat a altres dues al País Basc. En total s'han destruït 415.000 plantes que podrien haver-se venut per 30 milions d'euros per al seu processament en CBD (cannabidiol) i altres derivats, que una vegada processat aconseguirien els 100 milions d'euros en el mercat. La investigació va començar a mitjan any passat quan un agent va descobrir una important plantació de cànem de dubtosa legalitat. En aquest moment van començar les investigacions entre tots dos cossos policials en les localitats d'Artajona i Olite, on van trobar 11 finques de cultiu de cànem amb unes 415.000 plantes i que ocupaven una extensió de 67 hectàrees.

El responsable del cultiu, havia donat una aparent legalitat de les plantacions realitzades, comunicant als agents que el destí era l'aprofitament de cànem per a ús industrial. No obstant això, la inversió econòmica que aquest home havia fet, així com el destí final d'aquestes plantes a països com Suïssa o Itàlia, coneguts pel processament de les plantes per a l'elaboració de productes derivats de CBD, una activitat prohibida a Espanya, va fer sospitar als investigadors. Per això, els detinguts havien preparat una gran nau industrial a la localitat d'Artajona, que va equipar amb un sistema de ventilació i de temperatura per a l'assecament de les plantes.

En el transcurs de la investigació es va tenir coneixement que un camió carregat d'aquestes plantes ja seques, anava a sortir destí a Itàlia, per la qual cosa es va procedir a la intercepció d'aquest enviament quan sortia de la nau 'assecador'. En el seu interior es van intervenir unes 23.000 plantes de cànnabis. En el registre de l'interior de la nau es van trobar altres 13.000 plantes de marihuana en procés d'assecament, que van donar un pes total de 50.740 quilos. Aquestes plantes ja han estat destruïdes després de l'autorització del Jutjat d'Instrucció número 1 de Tafalla. Posteriorment, es va procedir al tall i destrucció de la resta de plantes que es trobaven encara sense recol·lectar, i que sumaven unes 375.000 més.

En total s'han confiscat 415.000 plantes de cànnabis sativa, tres persones han estat detingudes a Navarra i altres dues han estat investigades a Bizkaia. Pretenien vendre la collita obtinguda per un import aproximat de 30 milions d'euros a empreses situades a l'estranger, on es processarien les plantes i cabdells per obtenir CBD i altres derivats, el valor dels quals en el mercat final rondaria els 100 milions d'euros. En l'operació han participat agents de la Policia Foral adscrits al Grup de Delictes Contra la Salut, juntament amb la Unitat Orgànica de Policia Judicial de Guàrdia Civil. Per a les tasques de transport als centres autoritzats i per a la destrucció in situ de les plantacions, els investigadors van comptar amb el suport i col·laboració del CITCO (Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat).