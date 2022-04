El titular del Jutjat d'Instrucció 47 de Madrid, Adolfo Carretero, no ha pogut embargar un dels dos comissionistes investigats pel cas de les mascaretes venudes a l'ajuntament de Madrid en plena pandèmia. Segons ha avançat elDiario.es i ha confirmat l'ACN de fonts judicials, Medina, duc de Feria, té al compte menys de 250 euros. El magistrat ha plantejat a les parts que plantegin altres mesures cautelars de caràcter econòmic per assegurar que afronta les possibles responsabilitats civils que derivin del cas. Luis Medina està essent investigat juntament amb Alberto Luceño per haver cobrat comissions milionàries per la venda a l'Ajuntament de Madrid de material sanitari que en alguns casos va resultar inservible o de mala qualitat.

Tots dos estan citats a declarar el 25 d'abril a les 12.30h, i el magistrat ja va plantejar la setmana passada l'embargament dels articles de luxe que van comprar amb les comissions de prop de 6 milions que van cobrar. Entre altres hi ha un Ferrari, un Lamborghini, un iot, i una casa, a més de rellotges de luxe. El magistrat va admetre el passat dijous la querella de la fiscalia per suposats delictes d'estafa i blanqueig de capitals. El cas es va destapar quan els bancs on havien ingressat les comissions van avisar el servei de prevenció de blanqueig de capitals, el SEPBLAC, i aquest a la Fiscalia en veure possibles indicis de delicte.

El jutge dona per bo el relat de la Fiscalia, que sosté Luis Medina Abascal, duc de Feria, es va aprofitar del fet de ser un personatge públic i de conèixer el cosí de l'alcalde per lligar els contractes amb l'Ajuntament. Són tres contractes per portar mascaretes, tests d'anticossos i guants a través d'una empresa de Malàisia pels que van obtenir comissions de fins al 81%. Segons el relat de la Fiscalia, es van gastar els diners de les comissions en comprar un Ferrari 812 Superfast, de 335.000 euros, un Lamborghini Huracán de 299.000 euros, un Aston Martin DBS Superleggera de 293.000 euros, un iot, un habitatge d'un milió d'euros a Pozuelo de Alarcón, rellotges d'alta gamma i fins i tot una setmana d'hotel a Marbella per 60.000 euros.

L'alcalde de Madrid ha intentat esquivar el cas assegurant que no va tenir mai coneixement de la gestió del seu cosí per posar en contacte els dos empresaris amb la seva mà dreta, però no ha explicat perquè l'ajuntament no va actuar quan va saber que part del material que havien servit, com els tests d'antígens, era inservible. Amb tot, el jutge ha ofert a l'Ajuntament que es personi com a acusació particular.