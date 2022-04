Un repartidor de bombones de butà ha donat positiu en cocaïna dos dies consecutius després de ser interceptat per la Policia Local en punts diferents de la ciutat de Vigo. L'home, conductor d'un vehicle de mercaderies perilloses va ser proposat per sanció, en atenció als resultats positius en les proves de detecció de drogues realitzades. En el matí d'ahir, al voltant de les 12.00 hores, la Policia Local es trobava fent tasques de control i vigilància en la zona d'Alcalde Lavadores. Allà van fer aturar el conductor d'un camió de transport de butà, V.M.C. de Vigo i de 48 anys, a qui se li va sol·licitar la documentació pertinent per aquest tipus de transport.

Els agents van decidir realitzar-li una prova de detecció de drogues i substàncies estupefaents, que va donar un resultat positiu en cocaïna. Es va procedir a la immobilització i posterior trasllat del vehicle a dependències municipals, ja que no es va personar cap altre conductor alternatiu. Efectius de la Policia Local van tornar a interceptar a aquest mateix conductor al voltant de les 11.00 hores del matí d'avui, circulant aquesta vegada per la Plaza Juan XIII. Després de dur-li de nou a terme la prova de detecció de drogues va tornar una vegada més a donar un resultat positiu en la mateixa substància. Aquesta vegada sí que es va fer càrrec del vehicle un conductor substitut.