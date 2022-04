L'Audiència Provincial de Navarra ha condemnat a un veí d'Almendralejo (Badajoz) a sis mesos de presó i a una multa de 3.600 euros per amenaçar a xarxes i assetjar amb insistència, fins i tot de manera presencial, a l'actriu Ana Morgade, segons ha informat el portal 'Noticias de Navarra'. La també presentadora de televisió va denunciar el cas a la Policia Nacional a Pamplona el setembre de 2019 quan l'ara condemnat la va perseguir fins a l'hotel Tres Reyes després d'actuar en una obra en el Teatro Gayarre. Aquell va ser l'últim episodi que va patir l'actriu, ja que per xarxes socials ja havia rebut missatges d'assetjament. Prèviament, a Sant Sebastià, Morgade va rebre un ram de flors del condemnat amb una targeta on posava: «Prenem alguna cosa?», esperant-la a la sortida del teatre abans i després de la funció.

La sentència judicial és ferma i imposa, a més de les sancions citades, cinc anys d'allunyament a una distància de 300 metres i la prohibició de comunicar-se durant aquest termini de temps amb la presentadora i actriu. La sentència assenyala que, per la insistència i l'assetjament rebut, Morgade fins i tot va haver de canviar de domicili al costat de la seva parella i ocultar-ho. A partir d'aquell moment, han intentat portar una vida social limitada a l'imprescindible, restringint les seves publicacions a les xarxes socials i intentant ser cautelosos per impedir que se'ls pogués localitzar amb relativa facilitat.