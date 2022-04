Una vegada més, la col·laboració ciutadana ha permès una ràpida resposta de la Policia Local de Rubí (Vallès Occidental) que ha desembocat en la detenció d'un home que amenaçava amb un matxet de 67 centímetres les persones amb qui es creuava. Dimecres passat la Policia Local va rebre una trucada ciutadana informant de la presència d'un home a l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) que amenaçava les persones presents amb una arma blanca. Mentre les unitats policials es dirigien al lloc dels fets, altres trucades ciutadanes van permetre seguir l'itinerari de l'individu, així com la seva descripció.

Detenció sense cap ferit

Una patrulla del cos municipal el va localitzar a la plaça de la Nova Estació quan l'home, en detectar els agents, es va desplaçar cap a l'avinguda de Can Cabanyes repetint les amenaces i esgrimint el matxet. Finalment, altres agents locals que formaven part del dispositiu engegat el van interceptar i van aconseguir que deposés la seva actitud i que tirés l'arma a terra; moment en què es va aprofitar per a la seva immobilització i detenció sense que ningú resultés ferit. «La persona detinguda podria tenir algun tipus de malaltia mental», asseguren des de la Policia Local, que expliquen que s'està investigant quina motivació hi podria haver darrere de la seva conducta.