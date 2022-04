Un home de 53 anys ha estat detingut a Estepona com a presumpte autor d'un delicte d'exhibicionisme en la via pública. L'arrestat, que es trobava en el seu automòbil, va cridar a unes nenes que passejaven per la zona i va començar a masturbar-se quan es van acostar. L'arrest es va produir dies enrere a conseqüència de la denúncia presentada per les mares de les dues menors. Segons relataven ambdues, les seves filles havien sortit a passejar la mascota d'una d'elles i durant el trajecte van ser requerides per un home que estava a l'interior d'un cotxe. Quan les menors es van acostar al vehicle, l'home els va preguntar per una direcció i tot seguit va començar a masturbar-se en presència de les dues.

La Comissaria Provincial ha informat aquest dimarts que les menors van sortir corrent del lloc i que l'exhibicionista les va perseguir amb el seu cotxe demanant-los que s'acostessin a ell novament, si bé van aconseguir refugiar-se en la residència familiar d'una d'elles. Els agents de la Unitat d'Atenció a la Família i Dona (UFAM) d'Estepona es van fer càrrec de la investigació i en pocs dies van aconseguir identificar al presumpte autor, que finalment va ser localitzat i detingut com a presumpte responsable d'un delicte d'exhibicionisme. El cas ja s'ha posat en mans de l'autoritat judicial.