La Fiscalia del Principat d'Astúries, Secció Territorial d'Avilés, sol·licita la condemna d'un acusat de maltractament continuat a més de vint gossos, als quals tenia en una finca de Castrillón en condicions insalubres. La vista oral està assenyalada per a aquest dimecres, 20 d'abril de 2022, en el Jutjat penal número 2 d'Avilés, a les 09.45 hores, segons ha informat la Fiscalia. El Ministeri Públic sosté que, al voltant de les 20.00 hores del dia 24 de juny de 2019, el Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil va realitzar una inspecció en una finca de Castrillón, propietat de l'acusat, qui es trobava a cura de 24 gossos, entre adults i cadells. Els agents van comprovar que els animals es trobaven en unes condicions d'insalubritat importants.

Alguns d'ells estaven lligats permanentment, amb cadenes de curtes dimensions, no disposaven de menjar de manera habitual i rutinària ni d'aigua neta, estaven envoltats permanentment de la seva pròpia orina i excrements i tenien puces i paparres, amb lesions en la pell compatibles amb la presència de paràsits, d'acord amb l'escrit de fiscalia. Tampoc disposaven de refugis apropiats per aixoplugar-se de les inclemències del temps. En definitiva, estaven en un estat de total abandonament en unes instal·lacions que mancaven de les mínimes mesures d'higiene i salubritat exigibles, sempre segons el relat del Ministeri Fiscal. En la inspecció practicada es va trobar el cadàver d'un gos de caça espanyol, que es trobava inflat, sense l'ull dret, amb restes de sang en la zona orbital i amb un orifici en la cara interna de l'extremitat davantera esquerra. Així mateix, van trobar una femella griffon, amb la seva pota posterior esquerra enrotllada a una cadena. L'animal presentava coixesa, així com una ferida infectada en el coll provocada per la cadena que l'envoltava.

Per aquests fets, el Jutjat d'Instrucció número 5 d'Avilés va dictar el 16 de juliol de 2019 un acte pel qual es va acordar, entre altres mesures cautelars, la prohibició a l'acusat per la tinença d'animals domèstics. La Fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte continuat de maltractament animal dels articles 337.1.a) i 74 del Codi Penal. I sol·licita que es condemni a l'acusat 10 mesos de presó, inhabilitació especial per l'exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, així com inhabilitació especial per l'exercici de professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per la tinença d'animals, totes dues durant 3 anys.