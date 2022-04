Una nova i menyspreable agressió homòfoba ha tingut lloc en una discoteca de València. Tot va passar en la matinada del passat diumenge, 17 d'abril i després del brutal atac, un jove va resultar amb el septe nasal trencat, hematomes a la cara, coll i braços i un traumatisme cranial. Ara, Ángel Márquez, víctima de l'agressió, demana la col·laboració ciutadana per trobar testimonis de la pallissa i al seu agressor. Tal com narra Ángel a través del seu perfil d'Instagram, al voltant de les cinc del matí es trobava a la sala gran de la discoteca Akuarela Playa en companyia d'un noi. En aquell moment tres persones es van acostar a ell i el van amenaçar perquè abandonés el local, a la qual cosa es va negar. A partir d'aquell instant, un dels homes va començar a colpejar-lo repetidament a la cara i el va tirar a terra. Seguidament, els altres dos agressors van començar a pegar-li i a etzibar-li insults homòfobs com «marieta de merda», «fill de puta» o «la gent com tu s'ha de morir».

Segons el testimoni de Márquez, una amiga d'Ángel que també va sortir aquella nit i es trobava en aquest local del carrer Eugenia Viñes, va intentar separar als agressors del seu amic, però no ho va aconseguir i també va acabar a terra i amb ferides a la cara. Quan pensaven que per fi el personal de seguretat de la discoteca intervindria perquè la pluja de cops cessés, un dels vigilants va desallotjar, presumptament, a la víctima del local «de males maneres» sense preocupar-se per la situació d'aquest jove valencià que va patir importants ferides de les quals ha compartit fotos en les seves xarxes socials. Ángel demana ajuda per difondre aquest missatge i trobar als seus agressors. View this post on Instagram A post shared by 𝕸 𝕬 𝕽 𝕻 𝕰 (@angel.marquez14) Per la seva part l'associació Lambda ha ofert suport a aquest jove i l'anima a dirigir-se a Orienta, l'oficina per l'assessorament i suport a persones LGTBI, els seus familiars i persones properes.