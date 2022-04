La Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Toledo està investigant la mort aquest dilluns passat d'un nen de 10 anys a l'interior d'un vehicle a la localitat toledana de Palomeque. Segons han informat fonts de l'Institut Armat, la investigació espera els resultats de l'autòpsia del menor, tot i que, expliquen que tot apunta que la mort es va produir per causes naturals i no hi ha indicis de criminalitat.

Des de la Benemèrita han detallat que, en la tarda de dilluns passat, van rebre un avís des del Servei d'Emergències 112 per la possible mort d'aquest nen a l'interior del vehicle. En arribar la patrulla, els agents van corroborar l'avís i els serveis mèdics van confirmar-ne la mort. Posteriorment, els agents de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Toledo es van fer càrrec de la investigació per aclarir el succeït.