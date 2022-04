Una menor de només 14 anys d'edat va ser detinguda en la tarda del passat dilluns a Torrent després que presumptament apunyalés amb una navalla a una altra adolescent, de 15 anys, després d'una disputa entre totes dues per una qüestió que no ha transcendit. La menor que presumptament va agredir a l'altra ha estat lliurada als seus pares per ordre de la Fiscalia de Menors, ja que no pot ser enjudiciada perquè no ha complert encara els 15. Els fets dels quals ha tingut coneixement Levante-EMV, del mateix grup editorial que Diari de Girona, es van produir minuts abans de les set de la tarda del passat dilluns, 18 d'abril, a les portes d'un institut, al carrer Padre Méndez de la capital de l'Horta Sud.

Pel que sembla, segons van relatar més tard tant la víctima com diverses persones que van ser testimonis dels fets, la presumpta autora de l'agressió es va acostar a ella i la va abordar en ple carrer cridant-li i tirant-li en cara un assumpte personal, després de la qual cosa li va clavar en dues ocasions una petita navalla que portava damunt. Per fortuna, les ferides no van revestir gravetat, donada la petita grandària de l'arma emprada, per la qual cosa va ser suficient amb rebre diversos punts de sutura. La víctima, de 15 anys, va patir les ferides en el costat i espatlla esquerres, segons ha pogut saber aquest diari. Tan bon punt la detenció es va produir, els agents van informar la Fiscalia de Menors, que va ordenar el seu lliurament immediat als seus pares.