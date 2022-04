El Tribunal Suprem ha confirmat la condemna de tres anys de presó per a una dona que va estampar una copa de baló a la cara d'una persona en un bar de Barcelona. En la sentència, a què ha tingut accés Efe, la Sala Penal rebutja el recurs de cassació de la condemnada contra la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que al seu torn va confirmar la de l'Audiència de Barcelona.

Aquest tribunal li va imposar tres anys de presó per un delicte de lesions amb deformitat i una indemnització de 108.313 euros pels danys i perjudicis ocasionats a la víctima. Els fets van passar al voltant de les 3.45 hores del 30 d'abril del 2017, en un bar del carrer Valencia de Barcelona on la dona es trobava en companyia d'uns amics a la barra del local. En un moment determinat es va posar a discutir amb una persona que es trobava a prop d'ella, i li va llançar una copa de baló que no li va arribar a impactar a ell, però sí a una altra persona que estava situada just darrere.

A conseqüència de l'impacte, aquest home va requerir tractament mèdic i quirúrgic per unes lesions que el van mantenir gairebé dos anys fora de les seves ocupacions habituals i que li han deixat seqüeles estètiques a causa de diverses cicatrius així com funcionals per problemes oculars. La dona va recórrer al Suprem per entendre que el fet que la víctima fos darrere de la persona a qui va decidir llançar la copa no acredita que fos dins del seu camp de visió i, per tant, que acceptés la possibilitat d'assolir-lo amb el llançament de la copa, ja que al seu judici estar al darrere no equival a estar a la vista, sobretot si els fets succeeixen en una discoteca/bar musical que per costum solen ser llocs amb poca il·luminació.

Per això, considera que no s'havia de representar la possibilitat d'assolir el lesionat, de manera que els fets serien constitutius d'un delicte de lesions amb ús de medi perillós en grau de temptativa en concurs ideal amb un delicte de lesions imprudents, és a dir sense dol. No obstant això, el Suprem diu que «resulta inqüestionable» l'existència d'un «suposat dol eventual», ja que «va llançar una copa baló de vidre, de forma violenta, cap al cap d'una persona que es trobava a prop, totalment desprevinguda, sense possibilitat d'intuir l'acció de la dona, amb la qual únicament es trobava discutint de paraula, i per això sense capacitat de reacció».

«Aquesta acció no només va generar un elevat perill que es produís el resultat concret ocasionat, ja fos en la seva persona, ja en la de moltes altres persones que es trobaven al local, com així va esdevenir, configurant-se per això com a probable, sinó que impedeix acceptar el desconeixement per l'acusada de l'alta probabilitat d'un resultat semblant al que es va produir», afegeix.