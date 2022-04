La Policia Nacional ha detingut a Gandia (València) a un home de 66 anys per deixar sols i tancats als seus fills, dues bessones de només dos anys d'edat i un nen de 9, a qui hauria deixat el seu progenitor a càrrec de les dues petites. Segons el nen, el seu pare solia fer-ho de manera habitual, ja que s'anava a les vuit del matí i no tornava fins a les cinc de la tarda. Els fets van ser descoberts per una treballadora social de l'Ajuntament de Gandia que va acudir al domicili per veure com es trobaven els nens, perquè la família és usuària dels serveis socials municipals.

En arribar a la casa, la ubicació de la qual omet Levante-EMV, del mateix grup editorial que Diari de Girona, per salvaguardar la identitat dels menors, va ser el nen de 9 anys qui li va obrir la porta. Quan la dona li va preguntar pels seus pares, el menor li va explicar que només estaven amb el seu pare, però que tampoc es trobava en aquell moment en el domicili. A preguntes de la treballadora social, el menor li va explicar que el seu pare, que té un hort als afores de Gandia, solia anar-se'n cada matí a les vuit i que no tornava fins a les cinc de la tarda.

A més li va portar fins on estaven les seves germanes, dues bessones de dos anys d'edat, a les quals el seu pare, va explicar el petit, deixava tancades amb clau en sengles habitacions «perquè no s'escapin». El nen era l'encarregat de fer-los l'esmorzar i el dinar i de netejar-les cada matí, ja que, segons les seves pròpies paraules, el pare tampoc s'ocupava d'aquestes tasques. Davant aquesta situació, la dona va donar la veu d'alarma i va activar a la Policia Local de Gandia, que al seu torn va donar compte a la comissaria de la Policia Nacional. Els agents van anar a buscar el pare, natural de Gandia, i el van detenir per un presumpte delicte d'abandonament dels deures familiars.

L'arrestat es va excusar dient que la seva dona se n'havia anat fa sis setmanes, un fet que la Policia està intentant comprovar, i que no pot assumir la criança dels petits. De fet, la situació de quedar-se sols es portava produint al llarg de tot el període vacacional escolar, segons el nen. De moment, els tres han estat acollits per via d'urgència per la Generalitat i ja es troben en centres de menors, encara que separats entre si. L'arrestat, per part seva, va quedar ahir en llibertat amb càrrecs després de passar a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 3 de Gandia, en funcions de guàrdia.