Xavi Jiménez, el veí de Sabadell investigat per l'assassinat d'Helena Jubany, ha abandonat pel seu propi peu el jutjat de Sabadell, on ha declarat durant unes tres hores per a un recés. N'ha sortit en solitari, caminant, mentre la família Jubany atenia els mitjans de comunicació. Diversos periodistes gràfics l'han seguit un parell de carrers i un veí l'ha increpat sense que ell es girés. El jutge l'ha convocat de nou al jutjat aquesta mateixa tarda per comunicar-li si decreta mesures cautelars. La família Jubany ha demanat que ingressi preventivament a la presó.

Jiménez, durant la seva declaració, s'ha negat a respondre a les preguntes que li han fet les parts o el jutge. Segons l'advocat Benet Salellas, que defensa els interessos de la família Jubany, personada en la causa com a acusació particular, sí que ha contestat el que ha preguntat el seu advocat, Marc Pérez. En resposta a aquest lletrat, ha negat ser autor dels anònims amb droga que va rebre Jubany setmanes abans de morir. També ha explicat que la nit de la desaparició de la bibliotecària de 27 anys –que diverses persones van llançar des d'un terrat d'un edifici de Sabadell, inconscient i semidespullada–, la del 30 de novembre del 2001, la va passar a casa del seu pare, que actualment té 89 anys i pateix problemes de memòria. Ha afegit que sempre s'ha mostrat disposat a col·laborar amb la justícia i ha recordat que ja va declarar en el seu dia per aquest cas.

La fiscalia ha sol·licitat que se li imposi la mesura cautelar de retirada de passaport, i l'acusació particular de Salellas ha demanat la presó preventiva. No obstant això, el fet que Jiménez hagi abandonat pel seu propi peu el jutjat durant aquesta aturada per dinar sembla que esvaeix les opcions que el jutge decreti l'ingrés carcerari de l'investigat.

Xavi Jiménez, l’investigat per l’assassinat d’Helena Jubany, ha sortit caminant jutjats Sabadell. Ha negat ser autor dels anònims. Encara es desconeix quines mesures cautelars acordarà el jutge. Que hagi sortit a peu sembla que esvaeix la presó preventiva. Via @elperiodico pic.twitter.com/2Zq6xl3r1y — Guillem Sánchez (@guillem_sm) 22 de abril de 2022

Proves d'ADN

Tant el ministeri fiscal com Salellas i la Policia Nacional –a càrrec de les indagacions– han demanat que es practiquin noves diligències. La que més crida l'atenció, explicada per Salellas, ha sigut recuperar roba que va pertànyer a Jubany per comprovar si ara, gràcies a les noves tecnologies, apareixen en aquestes peces restes biològiques de Jiménez. Si es detectessin restes de l'ADN que no pertanyin a Jubany, el següent pas seria contrastar-lo amb el material genètic d'una mostra de Jiménez, segons ha avançat Salellas.

Al radar policial

Jiménez ha entrat finalment al radar dels investigadors després que durant anys la família de Jubany demanés que es prestés atenció a aquest home que va coincidir amb l'Helena a la Unió Excursionista de Sabadell (UES), que va estar enamorat d'ella i que va intentar seduir-la sense èxit. La Policia Nacional el considera autor dels anònims amb droga que va rebre la víctima setmanes abans de ser assassinada, la matinada del 2 de desembre de 2001. En l'autòpsia que es va practicar al cadàver, en l'informe toxicològic concretament, es van trobar restes de benzodiazepina, el mateix somnífer que contenien l'orxata i el suc de taronja que van enviar a Jubany juntament amb els anònims que, presumptament, hauria escrit Jiménez, segons l'últim informe grafològic dels agents espanyols.

Compareixença

Jiménez ha arribat al jutjat de Sabadell mitja hora abans de la citació, prevista per a les 10.00 hores, acompanyat del seu advocat. Davant el jutge ha respost únicament a les preguntes d'aquest lletrat, Marc Pérez. Al final de la sessió d'aquest divendres, el jutge comunicarà a Jiménez, que va ser formalment imputat el desembre del 2021, quan faltaven hores perquè la prescripció el convertís en intocable, quins delictes se li imputen. El jutge resoldrà també si accepta o no les mesures cautelars de la fiscalia i l'acusació particular que exerceix Benet Salellas en representació de la família Jubany.