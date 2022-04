La Policia Nacional ha desarticulat una banda de pirates informàtics, o 'hackers', que va desviar presumptament nòmines d'alts càrrecs públics de la Comunitat de Madrid i de l'Ajuntament de Granada per valor de 53.000 euros a dos comptes bancaris per després convertir els diners en criptomonedes. La Direcció General de la Policia (DGP) va informar aquest dilluns que en el marc de l'operació Jordan els agents van detenir a Madrid vuit joves, dos dels quals van ingressar en presó provisional per ordre de l'autoritat judicial.

No obstant això, la investigació, que es troba sota secret de sumari, continua oberta a càrrec del Servei de Criminalitat Informàtica de la Fiscalia Provincial de Granada. En els tres registres fets a Madrid, la Policia va bloquejar més de 170.000 euros en criptomonedes i va comissar quatre vehicles esportius de gamma alta valorats en més de 450.000 euros, uns 50 dispositius informàtics, 70.000 euros en metàl·lic i unes 400 targetes de dèbit i crèdit de tipus moneder. Segons la investigació, els pirates informàtics accedien de manera irregular a servidors d'institucions públiques com l'Ajuntament de Granada o una conselleria de la Comunitat de Madrid, en què canviaven la domiciliació de les nòmines més abundants a dos comptes oberts amb documentació falsificada. La investigació es va iniciar a principis del desembre passat després d'una denúncia interposada per l'Ajuntament de Granada, que va detectar que quatre nòmines de funcionaris públics havien sigut manipulades i els diners havien sigut transferits a comptes aliens després de la intromissió il·legal en el servidor. A finals del mateix mes, els investigadors van detectar l'ingrés d'una cinquena nòmina en un dels comptes bancaris vinculats a la presumpta organització criminal. Alhora, una conselleria de la Comunitat de Madrid va denunciar l'existència d'un incident de seguretat en el seu sistema informàtic de característiques similars al que havia passat a Granada. Els agents van comprovar que els membres de la banda es valien d'amplis coneixements sobre el funcionament dels sistemes informàtics, que van adquirir de manera autodidacta des d'edats molt primerenques. El mètode que utilitzaven en aquests fets era el d'introduir-se en els programes destinats a la gestió de nòmines per alterar el seu funcionament normal i així canviar la domiciliació bancària. D'aquesta manera, van obtenir els diners de cinc nòmines que pertanyien a les institucions esmentades, que després van transferir a dos comptes de dos bancs diferents, tots dos oberts amb documentació falsificada. En aquests comptes es van detectar altres abonaments de quanties rellevants, presumptament corresponents a altres fraus informàtics. El capital defraudat, uns 53.000 euros, s'havia desviat cap a una plataforma de criptomonedes, fet que va dificultar la tasca dels investigadors. El desenvolupament de l'operació va culminar amb tres escorcolls a Madrid, un a l'habitatge del principal investigat.