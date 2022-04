Un home de 55 anys ha estat detingut per fer tocaments a una noia dins d'un autobús a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat), segons ha avançat la periodista Anna Punsí i han confirmat a l'ACN fonts dels Mossos d'Esquadra. Els fets van tenir lloc el 19 d'abril al matí a la línia 67. Després de ser víctima de l'abús sexual, la noia va alertar del fet al conductor, que va aturar el vehicle i va bloquejar les portes per no deixar marxar l'individu fins que arribés la policia. Un cop al lloc, els agents el van detenir.