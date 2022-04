La Policia Nacional ha detingut al líder de la xarxa de falsos vacunats contra la covid-19. Segons ha pogut saber Cas Obert, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibèrica, els agents han arrestat a Madrid a un home que treballa com a auxiliar d'infermeria a l'Hospital Universitari La Paz. Se l'acusa de cobrar més de 200.000 euros per inscriure com a vacunades a 2.200 persones en el Registre Nacional contra la covid-19 de manera fraudulenta.

També han detingut a una infermera que treballava en el mateix centre i dues persones més, de les que no han transcendit dades, i que haurien exercit d'intermediàries amb els "clients" que pagaven per figurar com immunitzats contra el coronavirus. La infermera detinguda avui no és cap de les quals anteriorment es van veure implicades. Aquestes dues sanitàries van patir el robatori de les seves claus informàtiques i no tenen res a veure amb la trama, segons les fonts consultades per aquest mitjà.

El cervell de la trama hauria invertit bona part dels diners obtinguts a adquirir criptomonedes. Entre les proves trobades per la policia, hi ha diversos enregistraments en les quals s'observa a l'auxiliar detingut accedir als ordinadors de l'hospital madrileny que es van usar per realitzar les falses inscripcions.

La trama descoberta en l'operació Jenner tenia dues tarifes diferents, segons les investigacions. Com va revelar Cas Obert, d'un costat, els clients "vips", com un empresari, un pilot d'avió i diversos personatges del món de l'espectacle, pagaven 1.000 euros per aconseguir el certificat de vacunació i el passaport covid. A la llista apareixen homes i dones "transversals, d'esquerres i dretes", però no hi ha polítics ni futbolistes, segons ha sabut aquest canal.

D'altra banda, un altre grup de clients, alguns vinculats amb el món de la delinqüència, pagaven una tarifa molt més assequible, uns 250 euros, per ser inclosos en el registre de vacunats. Entre aquest grup estaria un conegut delinqüent (atracador de joieries i botigues encastant cotxes contra els aparadors) madrileny, un altre home amb antecedents per un homicidi i la batejada com a reina de la coca, una dona coneguda com "La Tetas", en llibertat provisional a l'espera de judici per tràfic de drogues i blanqueig de diners. Aquesta tarifa més barata seria, segons fonts de la investigació, la que també hauria pagat el cantant Omar Montes.