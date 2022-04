Unes molèsties per sorolls en una finca del Port de Sagunt han acabat amb una dona de 68 anys d'edat debatent-se entre la vida i la mort a causa de la violenta agressió que va patir per part d'un veí.

Tot va passar aquest dimarts, en una finca del barri de Churruca, quan un veí va decidir agredir violentament a la dona, acusant-la de realitzar sorolls que, segons ell, li resultaven molt molestos. «Quan li va obrir la porta, va començar a agredir-la», explicava ahir una resident de la zona, encara commocionada pels fets i molt preocupada per la salut de la víctima, que es troba hospitalitzada en estat crític.

L'home, segons altres fonts, va ser tan violent que la dona, Antonia O.F., va acabar rebent un fort cop contra el terra que li va provocar una fractura cranial. En un primer moment, l'equip mèdic del SAMU desplaçat a l'habitatge va aconseguir estabilitzar-la i la va evacuar d'urgència en una ambulància de suport vital avançat a l'Hospital de Sagunt.

No obstant això, el seu estat d'extrema gravetat va obligar a evacuar-la a continuació a l'Hospital Clínic de València, on es troba ingressada a l'UCI després d'haver estat intervinguda d'urgència.

"Jo no he estat, jo no he estat"

Va ser precisament una de les veïnes qui va alertar al 112 en sentir els seus crits d'auxili, la qual cosa va propiciar l'arribada de diverses dotacions de la Policia Nacional de la comissaria de Sagunt. Els agents van trobar a la dona al terra de la cuina, envoltada de sang, i al seu presumpte agressor, al seu costat. En veure arribar als policies, J.C.M., de 52 anys, va aixecar les mans i els va dir «jo no he estat, jo no he estat; ja estava així quan he entrat».

No obstant això, els agents, davant les evidències observades en aquell espai i el testimoniatge de la veïna, el van detenir immediatament per un presumpte delicte d'homicidi en grau de temptativa i se'l van emportar emmanillat a la comissaria, mentre els serveis sanitaris s'ocupaven d'atendre la dona.

Tant l'arrestat com la seva víctima eren veïns des de feia anys de la mateixa finca i vivien sols en els seus respectius domicilis, segons testimonis. De moment, no hi ha constància de si hi havia conflictes previs o si s'havien creuat alguna denúncia.