L'Audiència de Tarragona ha jutjat un home que s'enfronta a 13 anys de presó pels delictes d'abús sexual i agressió sexual d'un menor a Amposta. Els fets es remunten a l'agost del 2019, al domicili de l'acusat. Durant el judici, el processat ha negat els fets, si bé ha reconegut que va tenir un comportament inadequat amb el menor i que ho feia «de broma». El noi aleshores tenia 13 anys d'edat i era amic dels fills que vivien en situació d'acollida amb el processat. Anteriorment, l'home havia tingut fins a deu menors en acollida. L'acusat ha mostrat penediment i ha demanat perdó al noi, que ha declarat, a porta tancada, en una entrevista enregistrada. El fiscal sol·licita una indemnització de 50.000 euros per danys morals.

En el judici, celebrat aquest dijous a la secció 2a de l'Audiència de Tarragona, el fiscal manté que l'acusat va abusar i agredir el menor quan aquest anava a jugar amb un dels nens acollits a casa del processat i que va aprofitar moments en què estaven sols. L'acusat s'hauria masturbat mentre el menor es dutxava al domicili i, just l'endemà, se li hauria tirat a sobre en un matalàs estès al menjador i li hauria intentat fer una penetració anal. Dos episodis sobre els quals víctima i agressor mantenen versions dispars sobre els fets.

La mare de la víctima, que ha declarat en el judici, ha afirmat que van conèixer l'acusat en una sortida a la muntanya el juliol del 2019 i que el seu fill es va fer molt amic del fill gran acollit pel processat. Segons la mare, el menor va començar-se a quedar a dormir al domicili de l'acusat, fins que la dona va començar a veure «comportaments estranys» en el fill i es va començar a sentir incòmoda amb aquella relació. Els fets s'haurien produït un mes després de conèixer-se, l'agost del 2019, en plenes festes majors a Amposta.

«Ell -referint-se al processat- li feia regals, li donava diners, i també li comprava alcohol i tabac, i un dia el duia damunt seu, mentre conduïa», ha relatat la mare. En el judici també han declarat treballadors socials i pèrits que van atendre la víctima i sa mare després de denunciar els fets. Han corroborat la «compatibilitat clínica i social» amb una situació d'abusos, pel nerviosisme i angoixa que presentava el menor, que pateix un trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH). Amb tot, no es disposa de cap informe forense.

DGAIA, Serveis Socials i l'equip de seguiment de l'acolliment, després de reunir-se el desembre del 2019, van decidir «urgentment» cessar l'acolliment dels dos menors que vivien amb el processat. Aquest, en la seva declaració, ha negat els fets. Sobre l'episodi de la dutxa, ha afirmat que només havia entrat a orinar, i en relació amb el moment de llançar-se sobre la víctima al matalàs, ha argumentat que va caure i va voler bromejar, posant-se al darrere del menor fent la «postura del gosset», sense cap altra intencionalitat.

«Va ser una estupidesa i me'n penedeixo», ha manifestat. El ministeri públic no s'ha cregut l'acusat, si bé ha rebaixat la pena inicial de 17 anys de presó a 13 anys -1 any per abús i 12 anys per agressió sexual- perquè ja ha consignat 1.500 euros pels danys morals. Per la seva banda, la defensa demana l'absolució en considerar que el seu client va refregar el penis contra les natges de la víctima, però no s'acredita que hi hagués ni violència ni intimidació, ni tampoc cap «accés carnal». El cas queda vist per a sentència.