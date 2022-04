La Policia Local de Màlaga ha detingut a un home de 41 anys com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual en ple carrer agreujat en tractar-se la víctima d'una dona amb discapacitat de causa psíquica. Els fets van tenir lloc al voltant de les 13.30 hores del passat dimarts quan la víctima estava passejant al seu gos per carrer Lanuz. Pel que sembla, l'individu es va acostar a ella, demanant-li diners en primera instància, després del que li va proposar mantenir relacions sexuals. Segons la Policia Local, va acabar forçant-la, malgrat la seva negativa, arribant a consumar la presumpta violació en ple carrer. Una agent de la Policia Local de Màlaga que es trobava fora de servei es va adonar dels fets, per la qual cosa va intervenir prestant ajuda a la víctima i iniciant un discret seguiment de l'individu, alhora que aportava la seva descripció i informava dels passos que seguia a la Sala 092 del Cos.

L'agent el va seguir fins al carrer Eugenio Gross, on l'individu va entrar en diversos establiments, després del que es va dirigir cap a carrer San Sebastián, on es va personar una dotació de policies locals uniformats que van procedir a interceptar-lo. El van detenir i el van traslladar a dependències policials, sent, posteriorment, posat a disposició judicial. Mentrestant, policies locals que prestaven el seu servei de paisà es van entrevistar amb la víctima, de 42 anys, i la van acompanyar fins a un centre hospitalari on va ser reconeguda per facultatiu i mèdic forense que, després d'examinar-la i recollir mostres de les seves robes, van incoar, segons protocol, procediment de diligències prèvies en un jutjat d'instrucció de Màlaga.