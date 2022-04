El jutge ha deixat en llibertat el padrastre d'una alumna de l'Institut Cassà de la Selva que va agredir el director del centre gironí. Els fets van tenir lloc divendres al matí, quan l'home, de 38 anys, va anar a l'institut i va propinar un cop de puny al director, que segons fonts policials no ha patit lesions greus. El presumpte agressor va anar al centre a demanar explicacions sobre uns fets relacionats amb la seva fillastra. Els Mossos el van detenir per un delicte d'atemptat a contra un funcionari públic i aquest dissabte ha quedat en llibertat.

El claustre "reivindica la pau"

Arran de l’agressió que ha patit el director del centre, el claustre de professors va fer una concentració de rebuig ahir al pati del centre i en aquesta la comunitat educativa ha rebutjat "tot acte de violència" també reivindica "l’educació a favor de la pau, el diàleg i els valors ètics".

El claustre va sortir al pati del centre a les 12 del migdia juntament amb alumnes i s'ha llegit un manifest condemnant els actes violents i a favor de la pau, segons informa el centre.

Tres denúncies en quatre anys

Els Mossos han treballat en els últims quatre anys tres denúncies per atemptat contra l’autoritat a funcionari públic en l’àmbit de centres educatius gironins. Dues d’elles en escoles i una, en un institut. Pel primer cas una persona de 26 anys que va acabar denunciada per una agressió en una escola de Palamós durant l’any 2019. Els altres dos casos es van produir el 2020: un va acabar amb un menor de 14 anys implicat per una agressió a l’institut de Sils. El mateix any, en una escola de Garriguella, una persona de 39 anys també va acabar denunciada per un altre incident. Tots aquests casos van ser perpetrats per persones de nacionalitat espanyola