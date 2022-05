Els Mossos d'Esquadra van detenir tres homes el 26 d'abril per la seva presumpta participació en un atac a seguidors radicals del Reial Club Deportiu Espanyol (RCDE). Els detinguts són membres d'un grup de seguidors del Futbol Club Barcelona (FCB), i concretament formaven part d'una facció violenta vinculada a la ideologia d'ultradreta. Tres persones més figuren com investigades pels mateixos fets, motiu pel qual han estat citats a declarar. Les detencions s'emmarquen en uns fets que es van produir el 28 de novembre de l'any 2021, durant la prèvia del partit de futbol que va enfrontar l'Espanyol i la Reial Societat.

Els arrestats presumptament van participar en una agressió grupal contra seguidors de l'Espanyol en un bar de Cornellà. A conseqüència de l'atac, algunes de les víctimes van patir lesions greus i, el local, danys de consideració. Segons els investigadors l'agressió s'hauria produït com a resposta a l'atac que els detinguts van patir uns dies abans per part de seguidors radicals del Benfica, ajudats d'alguns membres de seguidors radicals del RCDE. Malgrat que ambdues faccions comparteixen una mateixa corrent ideològica, l'enfrontament vindria per la rivalitat històrica i els enfrontaments entre ells protagonitzats anys enrere.

Després de passar a disposició judicial els detinguts han sortit en llibertat amb càrrecs. A un dels agressors se li ha imposat la mesura cautelar de no apropament a menys de 500 metres de les víctimes i del bar on van passar els fets.