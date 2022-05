La Guàrdia Civil ha detingut a un home de 35 anys que ha conviscut durant diversos mesos amb el cadàver de la seva àvia, de 89 anys, en el domicili de la dona, situat en el municipi madrileny de Ciempozuelos, han confirmat a Efe fonts de la Comandància de la Guàrdia Civil. Segons avança el diari El Mundo, el net va poder no comunicar la mort de la seva àvia per cobrar la seva pensió, una motivació que intenten esclarir els investigadors de la Guàrdia Civil. El cadàver de l'àvia, que pel que sembla va morir fa mesos per causes naturals, va ser descobert dijous passat després que una agent de la Benemèrita detectés una forta pudor en passar per davant del seu domicili.

Els seus companys de Ciempozuelos es van personar en el lloc i van tocar a la porta. El net els va obrir i, en un primer moment, els va assegurar que la seva àvia no estava a casa. No obstant això, en inspeccionar l'immoble per la forta pudor que desprenia, van trobar el cos de la dona en avançat estat de descomposició sobre el llit d'una de les habitacions. La forense que es va presentar en el domicili per a l'aixecament del cadàver juntament amb la comitiva judicial va apuntar al fet que la dona portava morta almenys dos mesos, per la qual cosa va poder morir a principis d'enguany. Finalment, el seu net va ser detingut com a presumpte responsable d'un delicte d'abandonament familiar.