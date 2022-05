Una jove ha acceptat aquest dimarts una pena de dos anys de presó per haver tingut relacions amb penetració amb una noia de 13 anys, que no podia prestar el consentiment, ja que a l'Estat això no es pot fer fins als 16. Els fets van succeir el 2019, quan l'acusada tenia 18 anys i la víctima 13 i eren parella. Segons els fets reconeguts per l'acusada, un dia del mes d'agost d'aquell any van tenir relacions amb penetració vaginal. Inicialment, la fiscalia demanava 10 anys de presó i ho considerava un delicte d'abús sexual, però el ministeri públic ha rebaixat la petició de pena a 2 anys tenint en compte que la víctima ha reconegut que la penetració va ser consentida i que no hi va haver cap dany físic ni cap seqüela psíquica.

Aquest dimarts s'havia de celebrar el judici del cas, però acusació i defensa han arribat a un acord: l'acusada ha reconegut els fets i a canvi la fiscalia ha rebaixat la petició de la pena. El ministeri fiscal ha continuat considerant els fets com un abús sexual, però ha demanat que s'apliqués l'atenuant de consentiment de la víctima prevista al codi penal. Fonts de la fiscalia han explicat que el fet que la víctima hagi reconegut que aquella relació va ser consentida, que en aquell moment ja havia tingut altres relacions sexuals similars i que els informes pericials diguin que no hi va haver danys físics ni seqüeles psíquiques han estat la base de la rebaixa de la pena. Tot i la condemna, l'acusada no entrarà a la presó per no tenir antecedents penals i pel fet que la condemna és menor a 5 anys de presó. La seva llibertat, però, està condicionada al fet que no delinqueixi en els dos anys vinents, que se sotmeti a un programa d'educació sexual i que no mantingui contacte amb la víctima. També s'ha arribat a un acord de compensació econòmica, però la xifra no ha transcendit.