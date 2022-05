Un menor de tretze anys ha estat ingressat a l'UCI pediàtrica de l'Hospital La Fe de València durant quatre dies després de patir importants danys cranials després de ser presumptament agredit pel seu propi pare, qui va ser detingut per la Policia Nacional i posat a disposició judicial. El presumpte agressor, de 54 anys i veí de Paiporta, ja ha ingressat a la presó provisional per aquest greu episodi de presumptes maltractaments en l'àmbit familiar a l'espera d'avaluar l'evolució del petit i estimar l'abast de les lesions, que l'haurien afectat la parla per danys neurològics, segons les fonts consultades per El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

L'agressió, que el mateix progenitor va reconèixer als facultatius de l'hospital i a altres fills, encara que suavitzant considerablement les circumstàncies en les quals es va produir –al·lega que va empènyer al seu fill i aquest es va colpejar amb una fusta–, va tenir lloc el passat 27 d'abril quan el menor estava passant la nit en el domicili patern, a Paiporta. Els seus pares es troben separats des de fa més de deu anys després que la mare fos víctima també de maltractaments i l'ara sospitós d'agredir al seu fill fos condemnat a penes de presó pels delictes de violència contra la dona i infringir una ordre d'allunyament armat amb un ganivet. En aquesta ocasió el motiu de l'agressió al fill comú de tots dos va anar simplement que aquest no va obeir quan el seu pare li va dir que es dutxés. Davant la seva negativa i enredar-se amb ell per l'ús del telèfon mòbil mentre li renyava, l'home va actuar de manera violenta amb el seu fill. Encara que segons ell, simplement el va empènyer i el menor s'hauria donat un mal cop al cap, els metges van observar en un TAC que l'adolescent presentava tres fractures en el crani incompatibles amb els fets relatats pel progenitor. A més, el presumpte agressor no va comunicar els fets aquella mateixa nit. No va ser fins a l'endemà, prop de dotze hores després de passar els fets, quan el pare després de tornar de treballar en el camp va veure al seu fill inconscient i va telefonar a la mare dient-li que la nit anterior havia discutit amb ell i que el nen tenia un ull morat en haver-se colpejat contra una fusta. A la casa es trobava un germà major, de 24 anys, i l'àvia paterna, encara que aquesta última no es va assabentar de res. Després de portar-lo al servei d'Urgències de l'Hospital Doctor Peset de València, els sanitaris, donada la gravetat que presentava el menor, el van derivar a l'UCI pediàtrica de l'Hospital La Fe de València, on va ser intervingut divendres passat. Després de passar-se quatre dies davant l'UCI en estat molt greu, el menor es troba des d'avui a planta encara que els danys interns en el cervell, a conseqüència de la presumpta agressió, l'han afectat en la coordinació per articular paraules. «No pot parlar, un os li ha perforat una zona del cervell que afecta la capacitat de comunicació», explica destrossada pels fets la mare del petit. La dona va interposar una denúncia per aquests fets el divendres passat en una comissaria de Policia Nacional de València. Així, després de diversos esbrinaments, els agents van procedir a la detenció del pare del menor per les lesions i l'arrestat va passar a la disposició del Jutjat d'Instrucció número set de València, en funcions de guàrdia. Després de prendre-li declaració, el jutge va acordar el seu ingrés a la presó provisional, comunicada i sense possibilitat de fiança, encara que s'inhibirà en favor dels jutjats de Torrent, ja que el fet delictiu s'hauria produït a Paiporta, municipi que pertany a aquest partit judicial. La nit que va passar l'adolescent a casa del seu pare després de l'agressió sense rebre cap mena d'assistència mèdica la seva mare va rebre diversos missatges del Whatsapp del seu fill amb una icona d'un nen plorant. «Crec que era l'única forma amb la qual podia demanar-me auxili», confessa destrossada la mare.