L'Ertzaintza treballa amb la hipòtesi que un individu, al qual cerca al costat de la resta de forces de seguretat de l'Estat, podria haver posat fi a la vida de vuit homes, als quals hauria conegut per mitjà d'una xarxa de contactes entre homosexuals, una investigació que també es desenvolupa a la Comunitat Valenciana i a Madrid.

Fonts de la recerca han informat a EFE que el suposat autor dels crims, sobre el qual compta amb dades clares d'identificació, és oriünd d'un país sud-americà i té uns 24 anys.

De moment hi ha quatre casos judicialitzats a Bilbao per defuncions ocorregudes entre setembre i octubre de 2021, però els investigadors sospiten que el mateix individu podria estar relacionat amb uns altres quatre crims anteriors, que en el seu moment van ser considerats morts naturals.

El jutjat de Bilbao que porta el cas sota secret de sumari ha decretat una ordre de detenció, i les investigacions es duen a terme també a la Comunitat Valenciana i a Madrid.

Els morts utilitzaven una xarxa de contactes, en la qual va poder captar-los el supòsit homicida, que quedava amb les víctimes als seus domicilis i allí, mitjançant l'administració d'alguna substància estupefaent, aconseguia treure'ls les claus de les seves targetes i altres dades bancàries.

Després extreia diners dels seus comptes en caixers automàtics i realitzava transferències al seu nom.

El detonant per a l'obertura de la recerca va ser el possible homicidi d'un veí de Bilbao de 43 anys el 18 d'octubre de 2021, al qual després van saquejar els comptes bancaris. El sospitós d'aquests crims va ser denunciat per un home, veí de Bilbao, que va aconseguir sobreviure al seu atac.

En fugir del lloc després d'aquest últim atac, en un domicili del Casc Vell de Bilbao, el presumpte autor dels crims es va deixar una motxilla amb objectes personals i un envàs amb una substància estupefaent, la qual cosa va facilitar la seva identificació.