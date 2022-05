Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge a Badalona una dona per colpejar reiteradament dos vigilants del metro amb la porra que li va agafar a un d'ells, segons han confirmat fonts policials.

Els fets van passar diumenge a les 8.15 hores a l'estació de Pep Ventura de la L2, a Badalona. Com es pot veure en un vídeo, els vigilants intenten retenir l'acompanyant de la dona, moment que aquesta aprofita per agafar la porra d'un d'ells i colpejar-los reiteradament. Finalment, la dona també va ser retinguda. Els Mossos van detenir la dona per un presumpte delicte de lesions i l'acompanyant ha quedat investigat.