Tres homes van ser detinguts la matinada d'aquest dilluns per la seva presumpta implicació en una agressió sexual a una dona a La Malagueta (Màlaga). Segons fonts policials, agents de la Policia Nacional van sorprendre un dels homes consumant la violació a la platja i van comprovar com un altre dels implicats s'estava preparant per també fer-ho. La trucada a la policia d'una testimoni que va anar narrant per telèfon com els tres implicats se l'emportaven a una zona apartada de la platja i la tiraven a la sorra va ser crucial per evitar la violació grupal. Als arrestats també els atribueixen un delicte de robatori amb violència i intimidació, ja que s'haurien apoderat de la bossa de la víctima, que es trobava en estat d'embriaguesa.

Els fets van passar al voltant de les 4.00 hores de la matinada. Les fonts properes al cas han explicat que la jove va sortir aquellaa nit de marxa amb uns amics i que, després de quedar-se sola en una discoteca de la Malagueta, va conèixer un noi d'origen marroquí amb el qual va acabar sortint a fer un passeig. Aprofitant-se del seu estat d'embriaguesa, el jove va començar a dur-la cap a la platja, però quan ella es va adonar de les seves intencions es va resistir. Ja amb la presència dels altres dos joves, van aconseguir portar-la fins a una zona apartada de la platja. Una jove que va ser testimoni de tota aquella escena va trucar a la policia i ho va anar narrant en temps real, fet que va permetre als agents de la Policia Nacional localitzar el punt en el qual es trobava el grup amb rapidesa. Els policies van sorprendre un dels joves al damunt de la dona i un altre preparant-se. Després d'escoltar la versió de la víctima, a la qual també li van robar la bossa, els agents van detenir als tres joves i van activar el protocol propi de les agressions sexuals que va començar amb el trasllat de la dona a un centre sanitari.