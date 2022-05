Un vídeo gravat a Castelló de la Plana, ha circulat ràpidament aquests dies per bona part dels telèfons mòbils dels joves de la capital valenciana. A les imatges s'aprecia com una jove menor d'edat propina un contundent cop de puny a una altra, que no mostra la més mínima oposició davant el potent cop. “Li ha caigut una dent”, assegura un dels testimonis entre covards somriures d'aprovació del grup.

Les imatges, recollides per El Periódico Mediterráneo, del mateix grup editorial que Diari de Girona, produeixen impotència i rebuig, però el vídeo s'ha viralitzat i fins i tot difós a través de les xarxes socials. Per sort, l'acció no quedarà impune. L'autora de l'agressió ha estat identificada i acusada d'un delicte de lesions, la qual cosa hauria de servir perquè desisteixi a l'hora de prosseguir amb aquestes violentes accions.

Macabre joc i/o assetjament escolar?

Aquest tipus d'agressions provoquen greus conseqüències que van més enllà de les possibles lesions físiques. En el cas de la víctima, el psicòleg forense Mario Pérez aconsella el següent: "Cal denunciar aquest tipus d'assetjament, tant al centre en el qual s'estudia com als pares i les autoritats competents". Mario, perit judicial especialista en aquesta mena de casos, també lamenta que les xarxes socials serveixin per amplificar l'estigma: “Abans l'assetjament es reduïa a l'aula, ara dura 24 hores perquè els vídeos circulen en xarxes socials i estàs tot el dia patint. Els menors estan més exposats que mai a aquesta situació traumàtica”.

El psicòleg forense assegura que ha tractat ja en joves assetjats “trastorns molt greus que van des de l'ansietat a depressions molt fortes en nens molt petits”. Sobre el perquè en aquest cas en concret la víctima no reacciona al cop, Mario Pérez assegura el següent: “Sense conèixer el cas puc donar algun matís. Els menors necessiten encaixar i per aquest motiu poden admetre fins i tot ser agredits pels líders del grup”. El perit judicial va més enllà a l'hora d'assenyalar que "sembla estrany, però és més habitual del que ens pensem. De manera recurrent es posen de moda uns certs jocs que consisteixen en agressions, a vegades consentides per les víctimes que busquen encaixar en el grup per pressió social, i altres no consentides".

Considera l'especialista, que ha tractat situacions similars a tota la Comunitat Valenciana, que "en primer lloc, cal parlar amb els menors i conèixer les causes d'aquests comportaments. A vegades els centres, per falta de recursos o ganes, no aborden els problemes com caldria, però hi ha casos extrems que no poden deixar-se passar". Recorda Pérez que "fa cert temps es va posar de moda donar bufetades, empentes cap a terra i ara sembla que es porta donar cops de puny. Les persones més dominants dels grups són els qui estableixen les regles i les altres, sigui per timidesa o per altres motius, es presten a participar en tota mena d'humiliacions".