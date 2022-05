Una serp verda d'1,2 metres es va col·lar al pati d'un centre educatiu de Manresa i els Agents Rurals van haver d'intervenir per capturar-la, segons ha explicat el propi cos a aquest diari i també ha compartit a Twitter en una piulada.

Els fets van tenir lloc la setmana passada en una escola o llar d'infants que no s'ha fet públic.

De la família de les Malpolon monspessulanus, les serps verdes no són perilloses. Estan catalogades com a espècie protegida i, per aquest motiu, una vegada retirada del pati del centre educatiu, la van traslladar i alliberar al medi natural.

🐍 Capturem una serp verda (Malpolon monspessulanus) d'1,2 m al pati d'un centre educatiu de Manresa (Bages).



La serp verda no és perillosa ni verinosa, raó per la qual cap infant ha estat en risc.



És una espècie protegida i l'alliberem al medi. pic.twitter.com/xwwxE7uiKK — Agents Rurals (@agentsruralscat) 16 de mayo de 2022

"Cap infant ha estat en risc", asseguren des dels Agents Rurals, que també recomanen, en cas de trobar-se amb una serp, no molestar-la ni intentar agafar-la. "És quan se senten acorralades que ens poden mossegar; si tenen escapatòria fugiran quan ens vegin", puntualitzen.

L'alerta per la presència d'una serp en un interior cal fer-la al telèfon 112.