El maquinista d'un tren de passatgers de Ferrocarrils de la Generalitat ha mort aquest dilluns a la tarda després que hagi xocat amb un tren de mercaderies a l'estació de Sant Boi de Llobregat. Segons ha informat la Generalitat, cap a les 6 de la tarda, un vagó d'un tren de potassa ha descarrilat a l'entrada de l'estació de Sant Boi d'FGC i ha impactat contra la cabina d'un tren de viatgers que sortia en aquell moment de l'estació. A conseqüència de l'impacte, el maquinista del tren de viatgers ha mort. Pel que fa als viatgers que estan a l'interior del tren, un centenar, en aquests moments el SEM s'ha desplaçat al lloc dels fets per dur a terme les tasques d'evacuació.

El xoc també ha provocat dos ferits menys greus, que han estat traslladats a l'hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí, i 83 ferits lleus. Fins al lloc s'hi han desplaçat deu dotacions dels Bombers de la Generalitat, que estan evacuant els passatgers de quatre vagons i es procedirà a assegurar la catenària i el pantògraf per poder treballar amb seguretat. Pel que fa al servei a la línia Llobregat-Anoia, hi ha servei de trens entre les estacions de Plaça Espanya i Cornellà i entre Colònia Güell i Igualada i Manresa. Entre Cornellà i Colònia Güell s'està gestionant el servei alternatiu per carretera. A causa de l'incident s'ha tallat la sortida de l'autovia C-32 a Sant Boi centre en tots dos sentits. A més, hi ha dos quilòmetres de congestió a la carretera local BV-2002 a Sant Boi en tots dos sentits.