Els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament a un vigilant de seguretat aquest dijous al migdia. Els fets han passat a l'estació d'Igualada de Ferrocarrils de la Generalitat. Una de les càmeres de seguretat ha captat com un dels usuaris s'acosta per l'esquena al treballador i, sense dir cap paraula, clava en dues ocasions una arma blanca a l'altura del cor. Després fuig. La policia catalana ha rebut l'avís de l'atac poc després de les dues del migdia. Quan les primeres patrulles han arribat a l'estació, ja no quedava ni rastre de l'agressor. Els Mossos han obert una investigació per intentar identificar-lo i arrestar-lo.

Unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han emportat d'urgència el vigilant a un centre hospitalari on, segons les primeres informacions, es recupera de ferides que podrien haver resultat fatals. L'assessor ADN Sindical de Seguretat i Serveis de Catalunya, Sergio Sánchez, ha explicat que la discussió prèvia a l'atac ha sigut absurda, sobre un bitllet de transport. Sánchez demana que els vigilants no treballin en solitari, que almenys es moguin per parelles. «Les agressions són cada vegada més violentes. Les administracions públiques han de prendre mesures i no ho està fent», ha avisat. El portaveu també ha recordat que fa un parell de setmanes un altre vigilant va ser colpejat al cap amb la seva pròpia defensa.