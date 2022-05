La Guàrdia Civil ha detingut a un pedòfil que contactava amb menors de 12 anys a través de videojocs en línia com Fortnite o Call of Duty, on, després d'establir una relació de suposada amistat abusant de la seva superioritat, els induïa a realitzar videotrucades en les quals els demanava que li mostressin els seus òrgans sexuals, han informat a Efe fonts pròximes a la investigació. La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil té constància que el detingut, de nacionalitat italiana, va obtenir més de 2.000 arxius de pornografia infantil i va abusar mitjançant aquests mètodes de, almenys, 26 menors residents en diferents punts de la geografia espanyola.

Fortnite, Call of Duty o World of Warcraft eren alguns dels videojocs que utilitzava aquest presumpte pedòfil per contactar amb les seves víctimes, amb les quals anava forjant una amistat prolongada en el temps, sempre mitjançant abús de superioritat i enganys, fins que els induïa a realitzar videotrucades de contingut sexual a canvi de regals virtuals. Des de la seva detenció el mes de novembre passat, la Guàrdia Civil ha identificat a 26 víctimes d'entre 8 i 12 anys, encara que no es descarta que se'n detectin noves en els pròxims mesos. Un jutjat de Getafe (Madrid), encarregat de la investigació, ha imputat a l'arrestat 26 delictes d'abús sexual i de captació amb finalitats de producció de pornografia infantil.

Denúncia a Màlaga

L'operació, denominada Fontane, es va iniciar el mes de juliol passat, quan els pares d'un nen de 9 anys de Màlaga van denunciar que tenien sospites sobre els contactes del seu fill amb un adult a través d'un videojoc «en línia». L'UCO va corroborar l'existència de la relació entre el menor i l'investigat, començant a rastrejar en la resta del país per trobar altres possibles víctimes, donant prioritat absoluta a l'operació. Durant les indagacions es va comprovar per part dels analistes de la Guàrdia Civil que el presumpte pedòfil havia accedit en més de 3.000 ocasions en un termini de dos anys als videojocs en els quals contactava amb els menors.

Més de 2.000 arxius de pornografia infantil

Analitzat el material informàtic intervingut al detingut es va corroborar que acumulava, tant en dispositius mòbils com en el núvol, més de 2.000 arxius de pornografia infantil. A més, es va constatar que havia efectuat 81 pagaments a comptes d'usuaris de videojocs pertanyents a menors, que es correspondrien amb els regals amb els quals els induïa a realitzar les videotrucades de les quals obtenia els arxius de pedofília. Els pares dels menors localitzats com a víctimes fins al moment es van sorprendre en identificar als seus fills en les fotografies que els van mostrar els guàrdies civils, ja que alguns d'ells asseguraven que els menors no jugaven a la consola sense la seva supervisió.

Perfil de pederasta

Segons han indicat a Efe fonts pròximes a la investigació, aquest presumpte pederasta italià ja va ser denunciat el 2005 per uns fets relacionats amb abusos sexuals, però només es va identificar a una víctima. L'ara detingut va ser deportat a Itàlia i, anys després, va tornar a Espanya, on fa mesos va començar a cometre presumptament aquests delictes contra la llibertat sexual de menors. Aquest home també s'oferia com a monitor d'esports, de campament i professor d'anglès, entre altres activitats relacionades amb menors, encara que durant la investigació no s'ha pogut constatar que fos contractat per a cap d'aquests serveis. Els agents, no obstant això, sí que han tingut coneixement d'un cas d'abús sexual físic a un menor, al qual va conèixer i va enganyar en una platja nudista, un lloc molt freqüentat pel detingut a la vista del material que se li va intervenir.