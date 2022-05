L'italià Aldo havia tornat a Màlaga després de complir una condemna de 12 anys per una vintena de delictes d'abusos i altres dos d'exhibicionisme. Encara que va ser expulsat d'Espanya, no li va costar molt tornar gràcies a la seva condició de comunitari i es va instal·lar amb la seva septuagenària mare en un pis del barri Los Castillejos, en el districte de Bailèn-Miraflores de Màlaga. Vivint com un mantingut de 42 anys, va començar de zero oferint-se a fer classes en línia d'idiomes, informàtica o com a monitor d'esports i campament, sempre orientats a criatures. S'anunciava a la manera antiga, amb cartells que penjava en parets o fanals del carrer, però també en plataformes d'internet en les quals aconseguia contactes per tot el país. Per a guanyar-se la confiança dels pares, presentava un certificat italià d'antecedents immaculat.

Va passar inadvertit fins al passat estiu. Uns pares de Màlaga van traslladar a la Guàrdia Civil les seves sospites que el seu fill de 9 anys estava mantenint un contacte inapropiat amb un adult a través de la videoconsola. Els investigadors del Departament Contra el Ciberdelicte de la Unitat Central Operativa (UCO) no van trigar a trobar a Aldo i les seves ingents estadístiques. Els agents van comprovar que l'italià havia accedit en dos anys més de 3.000 vegades a les plataformes de videojocs, sobretot a través del Fortnite, Call of Duty o World of Warcraft, títols que arrasen entre els mé sjoves. Van trobar més de 2.000 arxius de contingut pedòfil en el núvol i en diferents dispositius d'emmagatzematge. "Es guanyava la confiança dels menors i els feia regals virtuals com a armes i passis de pantalla del joc, premis d'uns cinc euros que per als nens tenen un gran valor", assegura un dels investigadors. De fet, la Guàrdia Civil ha constatat fins a 81 pagaments a comptes d'usuaris de jocs pertanyents a menors. A canvi dels regals, l'investigat demanava videotrucades perquè els menors els mostressin les seves parts íntimes i un altre tipus d'accions que ell capturava amb el seu dispositiu mòbil, segons els investigadors. Detingut un pedòfil per abusar de 26 menors amb els quals contactava per Fortnite Els investigadors de l'UCO han reunit indicis que vinculen al detingut amb 26 víctimes d'entre 8 i 12 anys en diferents punts del país, encara que temen que puguin ser més els menors afectats. Tres o quatre d'aquestes víctimes virtuals són de la província de Màlaga, on també s'ha detectat un cas d'abús físic a un menor. Segons fonts pròximes al cas, es tracta d'un menor que al qual va conèixer a la platja nudista de Benalnatura, a Benalmádena, un dels llocs preferits d'Aldo. Se l'acusa de delictes d'abús sexual i de captació de tots aquests menors amb finalitats de producció de pornografia infantil. L'UCO ha arribat a analitzar més de 560 gigaoctets d'informació, així com el rastreig detallat de totes les connexions, xats i diferents interaccions en les plataformes descrites per part del detingut durant els dos últims anys.