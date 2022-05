La Guàrdia Civil ha detingut una persona a Vilanova i la Geltrú (Garraf) per la seva presumpta participació en la difusió de contingut jihadista a través d'Internet, segons han apuntat fonts del cos. L'operatiu policial s'ha desplegat aquest dilluns al matí, al barri del Tacó de Vilanova, on s'estan fent escorcolls. En concret, la presència policial és visible al carrer Fuensanta, cantonada amb l'avinguda Vilafranca. Les mateixes fonts han indicat que no s'esperen més detencions.