José María Fernández Sousa-Faro, president de PharmaMar, una de les principals empreses farmacèutiques espanyoles, apareix en la investigació dels falsos vacunats contra la covid-19 que ha portat a terme la Policia Nacional, segons ha sabut CAS OBERT, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que Diari de Girona. L'operació Jenner investiga la inclusió de 2.200 persones, algunes d'elles molt conegudes, en el Registre Nacional de Vacunació a canvi de diners. En la llista de possibles clients de la trama remesa als jutjats números 3 i 19 de Madrid hi figura Fernández Sousa.

Fonts del cas van explicar que l'empresari, de 76 anys, va ser inclòs en les llistes elaborades per la trama per reflectir que havia rebut la «tercera dosi» de la vacuna. Sanitat va aprovar a l'octubre la tercera dosi per als més grans de 70 anys. Les investigacions de la Policia revelen que la trama va ser activa i va inscriure els 2.200 «falsos vacunats» des de finals de setembre del 2021 fins al gener del 2022.

Al jutjat

Fernández-Sousa no ha sigut cridat a declarar a la policia, com sí que va passar amb el cantant Omar Montes i altres implicats. Serà citat per un dels dos jutjats que investiguen el cas, com la resta de persones incloses a les llistes que s'han anat descobrint posteriorment, segons fonts del cas. Consultades per CAS OBERT, fonts de l'empresa PharmaMar pròximes al seu president van declinar fer comentaris sobre aquest assumpte.

Fernández-Sousa és catedràtic en Bioquímica i va fundar PharmaMar el 1986. Fa més de 35 anys que és a la indústria farmacèutica i va ser membre dels consells d'administració d'Antibióticos, Penibérica, Pescanova i Cooper-Zeltia, entre altres empreses. La companyia que presideix, PharmaMar, és una de les principals farmacèutiques espanyoles i va sorgir de l'absorció de Zeltia l'any 2015. El 2021 va obtenir uns beneficis de 92,82 milions, i en el primer trimestre d'aquest any va guanyar 22 milions d'euros, segons les seves pròpies dades.

PharmaMar cotitza a l'Ibex 35 i es dedica a la investigació de fàrmacs obtinguts de recursos marins per combatre diferents tipus de càncer i l'Alzheimer. A la seva pàgina web, l'empresa es defineix com «una companyia centrada en oncologia i compromesa amb la investigació i desenvolupament que s'inspira en el mar per al descobriment de molècules amb activitat antitumoral».

Un fàrmac contra la covid

Entre altres medicaments, PharmaMar comercialitza Aplidin per als malalts de mieloma múltiple. Aquest fàrmac està sent provat ara, en fase d'assajos i pendent d'autorització del Ministeri de Sanitat, per tractar precisament els malalts de covid. El mes de març passat, el president de PharmaMar va assegurar en una entrevista a El Español que havia patit coronavirus i que s'havia tractat amb el medicament de la seva empresa «amb resultats positius».