Els Mossos han detingut tres homes i una dona, d'entre 23 i 29 anys, com a presumptes autors de 13 robatoris a l'interior de vehicles estacionats en pàrquings de restaurants. Les detencions es van produir entre el 18 i el 19 de maig i són el resultat d'una investigació oberta a principis de maig arran d'una sèrie de robatoris amb força a interior de vehicles a l'Anoia. Durant la investigació, els mossos van concloure que tots els robatoris es feien en aparcaments d'àrees de servei o restaurants propers a vies ràpides. Els autors actuaven al migdia, quan els propietaris dels vehicles es trobaven a l'interior del restaurant.

Els detinguts actuaven de manera coordinada i accedien als pàrquings en cotxe per actuar ràpidament. Trencaven un dels vidres posteriors del vehicle i sostreien els objectes del seu interès. Mentrestant, un dels membres del grup vigilava i els esperava dins del cotxe per fugir ràpidament del lloc sense ser sorpresos. El grup, format pels quatre arrestats, està implicat en tretze robatoris amb força a interior de vehicle a les poblacions de Castellolí, El Bruc, Marganell, Monistrol de Montserrat, Manresa, Santa Eulàlia de Ronçana, Terrassa i Cerdanyola del Vallès. El 18 de maig els investigadors van localitzar i detenir tres dels presumptes autors a Sant Fost de Campsentelles. Poc abans de la detenció havien comès un robatori interior de vehicle al pàrquing d'un restaurant de Santa Eulàlia de Ronçana. L'endemà es va fer una entrada i perquisició al domicili dels detinguts on es va localitzar i detenir la quarta integrant del grup. En l'escorcoll es van localitzar molts dels objectes sostrets en els robatoris denunciats.

Les investigacions continuen obertes i no es descarta que els detinguts estiguin implicats en més casos comesos arreu de Catalunya. Els detinguts van passar a disposició judicial entre el 20 i 21 de maig.