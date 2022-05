«Les dones són unes putes, només valen per follar i fregar». Això va haver d'escoltar –«gairebé diàriament» i de manera insistent, segons exposa la Fiscalia– una treballadora municipal de Langreo per part d'un company, després d'entrar a formar part del servei de cementiris, fa quatre anys. El Ministeri Públic demana per a l'home, com a presumpte autor d'un delicte contra els drets fonamentals en concurs amb el delicte contra la integritat moral, la pena d'un any de presó, una ordre d'allunyament de tres anys de durada, multa de 1.620 euros i el pagament a la víctima de 3.000 euros en concepte d'indemnització per danys morals. El judici se celebra avui, tal com publica La Nueva España, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

La Fiscalia relata que la treballadora es va incorporar a l'Ajuntament de Langreo el 12 de juny de 2018, a la secció de cementiris municipals. Era l'única dona i ja, des d'un principi, la seva presència en el departament no va ser molt ben rebuda per la resta dels empleats, tots homes, que ja van manifestar en un primer moment que no volien «a una dona» allà.