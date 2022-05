Francisco Javier García, el 'Cuco', ha reconegut aquest dijous davant la Justícia que va mentir al tribunal de l'Audiència Provincial de Sevilla el 2011 en el judici per l'assassinat de Marta del Castillo en el qual va ser condemnat Miguel Carcaño i que ell sí que va estar en el pis en el qual va ser assassinada la jove el 2009.

La magistrada del jutjat penal 7 de Sevilla, Olga Cecilia Simón, que processa al Cuco i a la seva mare, Rosalía García, per fals testimoni, ha decretat que no hi haurà més testificals ni més documentals en el judici que estava previst estendre's fins al pròxim 9 de juny, excepte el dels pares de Marta, Antonio del Castillo i Eva Casanueva, que declararan aquest divendres "pel mal moral" a la família.

Tretze anys després que el 24 de gener de 2009 Marta del Castillo fos assassinada, el Cuco, que era jutjat al costat de la seva mare per haver mentit a la Justícia, ha admès els fets descrits per l'acusació plantejada pel fiscal, al mateix temps que va dir que no respondria a cap pregunta, la mateixa estratègia que va adoptar la seva mare.

D'aquesta manera, el judici que tenia programades fins a sis sessions en les quals hi havia cridats fins a tretze testimonis ha fet un tomb fins al punt que, entre altres conseqüències, Carcaño no declararà i la vista acabarà demà amb el testimoni dels pares de Marta, una cosa a la qual ha accedit la magistrada apel·lant el "mal moral" que se li ha infligit a la família.

Unes dues hores de sessió han estat suficients perquè el judici, en el qual la defensa de la família de Marta del Castillo havia dipositat moltes esperances en què el Cuco pogués revelar el parador del cos de la jove sevillana, se cenyís al guió marcat per la defensa de circumscriure el cas a un delicte de fals testimoni sense que al final es permeti cap testifical ni documental més.

El judici va començar a les 9.30 hores amb una representació restringida a la sala dels mitjans de comunicació però que va tenir el seu preàmbul al carrer, on unes desenes de veïns de la família de Marta del Castillo es van concentrar a les portes de l'edifici per a reclamar "justícia" entre fortes mesures de seguretat i on van increpar als acusats a la seva entrada en el jutjat penal 7 de la capital.

Ja a la sala, tant la defensa dels acusats, representada per Agustín Martínez i Rafael Ramírez, com l'acusació particular, en mans de l'advocada Inmaculada Torres, van veure com la jutgessa, després d'escoltar els extensos arguments en el torn de consideracions prèvies, va deixar clar que el judici se circumscrivia a "un fals testimoni" per part dels dos acusats.

Després d'inadmetre els arguments de la defensa, que demanava la nul·litat del procés per considerar que es vulneraven els drets dels seus defensats, la jutgessa ha acceptat la petició d'Agustín Martínez que es donés lectura a l'escrit d'acusació de la Fiscalia, en la qual s'exposen els arguments que deixen clar que el Cuco i la seva mare van mentir en el judici celebrat el 2011 que va condemnar a Miguel Carcaño.

El fiscal demana vuit mesos de presó

En aquest escrit, el Ministeri Fiscal conclou demanant vuit mesos de presó per a tots dos, i després de la seva lectura per part de la secretària judicial, la jutgessa ha interpel·lat als dos acusats sobre si reconeixien els fets que en el mateix s'exposaven i si s'acollien al seu dret a no contestar a les preguntes de les parts. Tant Francisco Javier García com la seva mare van admetre els fets però es van negar a respondre a les preguntes.

L'escrit de la Fiscalia recorda que en el judici que va condemnar a Carcaño els dos acusats, al costat del seu padrastre Ángel Manuel Romero -ja mort- van concertar una declaració per a oferir una "cobertura" al Bufó el dia en què van assassinar a Marta del Castell, un acord entre ells que va quedar destapat pel jutge instructor, Carlos Maó, que va deixar clar que els tres "van ordir un pla que tenia com a finalitat enganyar el tribunal".

Una vegada finalitzada la sessió, Agustín Martínez ha declarat als periodistes que en un cas com aquest "no pot haver-hi ningú satisfet" i ha afegit que els representants dels mitjans han pogut veure a la sala el que ha ocorregut i que no ha estat una altra cosa que s'ha presentat un escrit d'acusació per part de la Fiscalia en el qual s'havia produït "fals testimoni, amb algunes coses concretes, i això s'ha admès".

Per part seva, Rafael Ramírez ha assenyalat que tal com ha deixat clar la magistrada "no són necessàries" més testificals perquè els seus representats han reconegut "tots els extrems, i que són certes les acusacions", per la qual cosa ha quedat "buit de contingut" el judici per fals testimonie.

La defensora de la família Marta del Castell, Inmaculada Torres, ha reconegut que marxa de la sessió amb "mal sabor de boca" perquè encara que els acusats reconeixen que han mentit i la sentència serà condemnatòria, "la prova és molt important perquè nosaltres estem acusant també per uns danys morals que no podran ser valorats com no es practiqui la prova completa".

"Creiem que aquests danys morals estan relacionats amb les declaracions que pogués fer Miguel Carcaño , que al final, no podrà declarar. No sé per què la defensa no vol que declari", ha apuntat l'advocada de l'acusació