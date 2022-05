Una nena acudeix als Mossos perquè els seus pares la volen casar per la força a l’estranger

Els Mossos d’Esquadra investiguen un nou possible cas de matrimoni forçat a Catalunya després de l’assassinat de les dues germanes de Terrassa al Pakistan, segons publica El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona. Es tracta d’una noia que ha manifestat ser menor d’edat i que, segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, ha anat a una comissaria de la policia catalana per denunciar que els seus pares, en contra de la seva voluntat, pretenen casar-la amb un home al seu país d’origen.

Per protegir la seguretat de la menor, aquest diari no rebel·larà ni la comissaria on s’ha presentat la denúncia ni tampoc el país d’origen de la família sota sospita. La noia ha recorregut a la policia i ha explicat que els seus pares ja tenen un acord amb un home a qui pretenen unir-la i que està previst que es desplacin a aquesta destinació del continent asiàtic per segellar un compromís que vol evitar.