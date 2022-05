L'actor Luis Lorenzo i la seva dona, Arancha, han sigut detinguts aquest divendres, acusats d'assassinar la tia anciana d'ella, avança 'El Confidencial'. Fa un any, Arancha va convidar a casa seva de Rivas (Madrid) Isabel, una tia seva viuda que viu a Astúries i és d'edat avançada. A José, el germà d'Isabel, li va semblar tot molt estrany i sospitós perquè, quan li trucava per telèfon per saber com estava, Arancha i Luis no li deixaven parlar amb ella. La seva preocupació va augmentar en veure que passaven els dies i que Isabel no tornava a casa. L'absència estava durant molt temps, concretament des de març de 2021.

Així que va decidir presentar una denúncia per desaparició en una caserna de la Benemèrita. La Guàrdia Civil d'Astúries va transferir el cas als seus companys de Madrid. Quan els agents es van presentar a la casa de Luis Lorenzo, l'home els va obrir amb un gran somriure i aparentment tranquil. Li van preguntar per la desapareguda i ell va reconèixer que Isabel vivia amb ells. Li van interpel·lar per saber com estava i ell va contestar que es trobava bé, tot això al llindar de la porta, però quan li van demanar si podien passar a comprovar el seu estat i parlar amb ella, s'hi va negar. Isabel, mentre va viure a la casa de l'actor i de la seva dona, sembla que no estava bé i un metge li va diagnosticar demència. Cada vegada que es trobava a Madrid es comportava com si tingués demència, però quan s'allunyava del matrimoni i tornava a Astúries, miraculosament recuperava la normalitat i es tornava a trobar bé. Sobtadament, el juny de 2021, Isabel va morir. Va morir entre les quatre parets de la casa de Luis Lorenzo, a Rivas. L'actor i la seva dona, Arancha, van decidir enviar el cos a Astúries perquè la dona fos enterrada a la seva terra. Tenien el paper d'un metge que assegurava que la mort era natural, sense més ni més, atenent la seva demència diagnosticada i altres malalties que patia. El doctor no va fer-ne cap estudi. Tampoc va dubtar, com si només es pogués matar algú a través de la violència. Una presumpta negligència d'enorme gravetat. Però al matrimoni li beneficiava, així que, per no aixecar més sospites i amb la tranquil·litat del certificat oficial, van enviar el seu taüt a Astúries. No obstant això, el germà d'Isabel va intuir que havia passat alguna cosa i va denunciar a la Benemèrita que allò no era normal. Va suggerir que la podien haver matat i va demanar-ne una autòpsia. Tot i que el certificat oficial acreditava mort natural, va insistir fins que la justícia li va donar la raó i va ordenar que fessin l'autòpsia al cos d'Isabel. Els forenses van trobar en el cos de la dona dos metalls pesants en dosis elevadíssimes que li havien provocat la mort. Isabel, segons l'autòpsia, va morir enverinada i l'etiologia de la seva mort és «violenta/homicida».