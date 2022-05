La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) ha retirat la custòdia als pares de les dues germanes d'origen bengalí que van denunciar que les volien casar per la força. Ahir va transcendir que una de les dues nenes s'havia presentat a una comissaria dels Mossos d'Esquadra per explicar el cas.

Fonts del Departament de Drets Socials han confirmat que els Mossos els van informar del cas i que la DGAIA ha acollit les dues menors sota tutela per entendre que no estaven garantits els seus drets. És el que tècnicament s'anomena un desemparament preventiu, és a dir, una situació de desemparament indiciàriament objectivada amb perill immediat i necessitat d'una intervenció urgent.

Aquest dijous transcendia que una de les dues germanes es va escapar de casa dels pares per anar a una comissaria dels Mossos d'Esquadra a denunciar que la volien casar en un matrimoni pactat.

El cas té lloc enmig de la commoció que ha causat aquesta setmana la mort de dues germanes d'origen pakistanès veïnes de Terrassa que volien divorciar-se dels seus marits de conveniència. Ambdues van viatjar al Pakistan enganyades per la família, on presumptament el clan les va assassinar. Hi ha sis detinguts.