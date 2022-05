La mare de les noies de Terrassa assassinades al Pakistan presumptament per membres de la seva pròpia família ha arribat aquest diumenge a Barcelona. La mare, Azra Bibi, ha atès breument als periodistes que l'esperaven i, a les preguntes sobre el cas, ha respost: "No sé res". Només ha afegit un detall més: un agraïment a la tasca policial dels agents pakistanesos que han intervingut en el cas i a les autoritats catalanes i espanyoles que li han facilitat el retorn. El cònsol, que ha rebut a Bibi al Prat, ha assegurat que la policia pakistanesa disposa de "proves molt sòlides" contra els acusats i que a Pakistan el càstig mínim per un crim com aquest és de 25 anys de presó.

Azra Bibi ha aterrat a l'aeroport del Prat aquest matí procedent de Pakistan, en un vol que ha fet escala a Abu Dhabi. L'acompanyava el seu fill de dotze anys, que també era al Pakistan amb ella des de fa uns mesos. Fonts del consulat han assegurat que la intenció de Bibi és quedar-se ara a l'àrea de Barcelona, sense especificar si tornarà a Terrassa, on vivia abans de viatjar cap a Pakistan fa uns mesos, ni si es traslladarà a l'habitatge de protecció oficial que li ha ofert la Generalitat. El consol ha confirmat també que els cossos de les dues noies, Aneesa (21 anys) i Arooj (24 anys), van ser enterrats a Pakistan el 21 de maig, el dia després de ser assassinades.