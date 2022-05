Les alarmes han saltat a Bunyola, Mallorca, en els últims dies per l'aparició d'una furgoneta blanca conduïda per un home que, suposadament, intenta captar menors quan surten de l'escola. Els grups de WhatsApp dels pares d'alumnes del CEIP Mestre Colom cremen des de fa dies. En els missatges i notes de veu es parla de, almenys, dos possibles casos protagonitzats per la furgoneta blanca que haurien passat en les últimes setmanes.

El primer d'ells és el testimoni d'una nena que després de tornar a casa va dir a la mare que «la furgoneta blanca tornava a ser allà», és a dir, en un carrer pròxim al centre educatiu, i aquesta no hauria estat la primera vegada que la veia. Al principi, la progenitora va creure que tot era fruit de la imaginació de la seva filla i no li va donar importància, però tot va canviar després del que va passar uns dies més tard. Va ser dijous passat quan els fets es van precipitar. Sempre segons el testimoni dels menors afectats, que han estat difosos en grups de WhatsApp de pares, un home s'hauria dirigit a un alumne quan tornava a casa des de l'escola: «Nena, vols venir a casa a veure uns gossets?», li va dir muntat en una furgoneta blanca.

Els fets van tenir lloc en el passeig Antoni Estarellas. En aquell moment la menor es va espantar i va marxar corrent a casa on va explicar els fets als seus pares. Aquests ho van posar en coneixement de la Policia Local, igual que va fer posteriorment la mare de l'altra alumna. Es dona la circumstància que els dos casos documentats van passar a la sortida del menjador escolar, entre les 15.30 i les 16.30 hores. Alguns alumnes que mengen a l'escola, sobretot els més grans, solen tornar a casa sols. En aquell moment ja no hi ha vigilància policial, a diferència del que passa durant la sortida de classe a les 14 hores, quan sempre hi ha un policia regulant el trànsit.

Aquesta no és la primera vegada que es denuncien situacions similars a aquesta, protagonitzades sempre per una furgoneta blanca. Esporles, Santa Maria, Montuïri o Consell, a més dels voltants de diversos parcs i centres educatius de Palma, han estat altres llocs en els quals s'han denunciat intents de rapte de menors per part de persones que arribaven en una furgoneta blanca, encara que fins ara totes les denúncies han estat arxivades per falta de proves.