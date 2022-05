La Policia Nacional ha detingut a sis membres dels Trinitarios per deixar amb un braç semi-amputat amb un matxet a un jove de 20 anys que pretenia sortir de la banda, segons informa la Prefectura Superior de Policia de Madrid. Per aquests fets, que van tenir lloc a les 02.00 hores del passat dimecres en un bar de copes del districte madrileny de Tetuán, cinc dels presumptes agressors, d'entre 19 i 22 anys, han ingressat a la presó provisional acusats d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa i un altre de pertinença a organització criminal. El sisè arrestat és menor d'edat, per la qual cosa va passar a la disposició de la Fiscalia de Menors mentre que la investigació continua oberta a la recerca d'altres possibles agressors.

La víctima, de nacionalitat dominicana, havia estat integrat en els Trinitarios i en el moment de l'atac es trobava al costat d'uns amics en un local d'oci del carrer Marqués de Viana. En aquell moment, diversos membres de la seva mateixa banda van entrar a per ell encaputxats i amb diversos matxets. Pel que sembla un dels atacants havia entrat prèviament en el bar de copes per comprovar que el seu objectiu era allà. El jove va intentar refugiar-se en els lavabos del local, però els agressors van forçar la porta del bany, on el van acoltellar i van colpejar, provocant-li ferides greus al cap, cames i la semi-amputació d'un braç. La víctima va ser intubada i estabilitzada pels sanitaris de Samur-Protecció Civil, que van traslladar al jove en estat greu a l'hospital de La Paz, on va romandre diversos dies ingressat en l'UCI. Després de les investigacions de la Brigada Provincial d'Informació, amb grups especialitzats en bandes juvenils, sis dels presumptes autors d'aquest intent d'homicidi van ser detinguts dimarts passat.