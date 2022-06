Agents de la Policia Nacional han detingut a cinc dones que es disfressaven de gent gran per cometre robatoris en domicilis de barris d'alt poder adquisitiu de Madrid i localitats pròximes, als quals entraven amb el mètode de la relliscada. Van ser capturades en el marc d'un dispositiu especial destinat a la lluita contra màfies dedicades als robatoris amb força a casa habitada, ha informat aquest dimecres la Prefectura Superior de la Policia de Madrid en una nota de premsa.

Les investigacions es van iniciar el mes de març passat quan els agents van tenir coneixement de la comissió de diversos robatoris amb força a cases habitades en els districtes madrilenys de Chamartín, Salamanca i Chamberí i les localitats d'Alcobendas i Majadahonda, els quals se centraven en la sostracció de joies, rellotges, diners i bosses de prestigioses marques. Es va poder esbrinar que el mètode d'obertura de les portes consistia en la 'relliscada', encara que també se servien de tornavisos i altres eines per accedir als habitatges.

A més, les presumptes autores s'asseguraven de l'absència de les persones que viuen a la casa trucant en reiterades ocasions al timbre i actuaven normalment durant el migdia aprofitant el període de descans dels porters. Fruit de les investigacions, els agents van aconseguir determinar l'existència de dues cèl·lules diferents formades per cinc dones amb caràcter itinerant, que destacaven per utilitzar perruques de colors que ajudaven a distorsionar el seu aspecte, la qual cosa dificultava la seva identificació per part de la policia.

A conseqüència del dispositiu especial establert, la meta del qual és la desarticulació de màfies dedicades a aquesta modalitat delictiva, van arrestar 'in fraganti' a dues dones quan sortien d'un habitatge. Això va permetre als agents la recuperació de diverses joies i diners en efectiu que acabaven de sostreure, així com la intervenció de diverses perruques, bosses i eines utilitzades per a l'obertura de portes.

IMPLICADES EN ONZE ROBATORIS

Posteriorment, es va dur a terme una nova operació que va culminar amb l'arrest d'altres tres dones sorpreses 'in fraganti', les quals també portaven diversos objectes de valor procedents de diverses sostraccions en habitatge. A les cinc detingudes se'ls imputa un total d'onze robatoris amb força a casa habitada el valor total de la qual dels efectes sostrets ascendeix a gairebé 1,3 milions d'euros. Després de passar a la disposició de l'autoritat judicial va ser decretat el seu ingrés a la presó. La investigació continua oberta davant la possibilitat de produir-se noves detencions.