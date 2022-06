Un vaixell pesquer gallec ha patit una via d'aigua impossible de frenar que l'aboca a l'enfonsament en aigües del Gran Sol. Amb base a Marín, el 'Piedras' va salpar el passat 16 de maig del port d'aquesta localitat rumb al calador britànic. A bord viatgen 11 tripulants, sis d'ells espanyols. L'alarma va saltar amb el senyal de radiobalisa, un dispositiu que s'activa amb la pressió que genera l'aigua i emet un senyal via satèl·lit que localitza amb exactitud el punt d'un sinistre, com en aquest cas. Cap a la zona van partir, des del port de Castletownbere, dues llanxes del servei de rescat irlandès. Aquest nou incident marítim es produeix més de tres mesos després del fatídic naufragi del 'Vila de Pinanxo', també amb base en el port marinenc, en aigües de Terranova, amb el tràgic balanç de 21 morts i només tres supervivents.